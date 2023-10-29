Український чемпіон був на висоті: Усик та Ф'юрі провели дуель поглядів – відео

У ніч із 28 на 29 жовтня у Саудівській Аравії відбувся комерційний бій між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну. Поєдинок проходив за правилами боксу.

Попри те, що "Жадібне пузо" вважався абсолютним фаворитом, бій видався дуже рівним. Судді роздільним рішенням визнали переможцем Тайсона Ф'юрі, але багато експертів вважають, що камерунського колишнього чемпіона ММА пограбували.

До теми Провальна репетиція до бою за абсолют: Ф'юрі роздільним рішенням суддів переміг Нганну – відео

Дуель поглядів Усика та Ф'юрі

Після закінчення виставкового шоу очікувалося, що буде оголошена остаточна дата бою за абсолютного чемпіона між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Українець прибув на поєдинок та спостерігав за ним поруч із Кріштіану Роналду.

По завершенню бою Усик піднявся у ринг до свого майбутнього суперника та поговорив із ним. У розмові фігурувала дата 23 грудня, проте британець уже не був такий упевнений у собі та заявив, що це залежить не від нього, офіційного оголошення так і не відбулося.

Після цього боксери провели битву поглядів. Українець вчергове продемонстрував, що в цьому боксерському компоненті він непереможний, тому саме Тайсон Ф'юрі першим відвів очі.

Дивіться відео дуелі поглядів Усика та Ф'юрі

Таким чином 28 жовтня Ф'юрі побував у нокдауні, ледь не програв Нганну, першим відвів погляд у дуелі з Усиком і зовсім не виглядав непереможним та самовпевненим, як до цієї дати. Не найкраща ніч для "Жадібного пуза". Наступним буде що? Поразка у поєдинку проти українського чемпіона світу? Чекаємо саме такого сценарію...