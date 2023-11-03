Мільйон відмазок, аби лиш відтермінувати бій: промоутер Ф'юрі назвав нову дату зустрічі з Усиком

Все більше інформації з'являється навколо фінальної дати бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, яку досі офіційно не оголосили. Промоутер британця виступив із заявою, аби ще більше заплутати прихильників боксу.

Френк Воррен назвав нову дату поєдинку за абсолют Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Промоутер "Жадібного пуза" заявив, що його клієнт готовий побоксувати з українцем не раніше наступного 2024-го року.

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Воррен: Справа не лише в синцях, які отримав Тайсон в останньому поєдинку

Представник "Циганського короля" вже навіть назвав дату бою – 2 березня, запевнивши, що IBF вже дала "добро" на це. За словами Воррена, вже найближчим часом про це було оголошено офіційно.

Промоутер британця розповів, чому бій за абсолют не може відбутись 23 грудня 2023 року, як про це говорилось раніше та заявляв сам Тайсон.

Справа не лише в синцях, які отримав Тайсон в останньому поєдинку, а й у тому, що він був у 12-тижневому таборі, і у нього народилася дитина. Це був важкий бій, тому йому потрібно повернутися додому і взяти пару тижнів відпустки. А потім у нас є лише шість тижнів для тренувань. Якби бій проти Нганну був легким, то 23 грудня було б дуже надійною датою. Але коли Тайсон сказав, що все ще готовий битися з Усиком, я йому заперечив,

– сказав Воррен.

Цікаво, що в українській команді чекають офіційних підтверджень про травму Ф'юрі, про яку говорилось раніше.

Усі очікували, що фінальну дату бою Усик – Ф'юрі оголосять одразу після поєдинку британця проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну, у якому дуже сумнівну перемогу здобув Тайсон. Українець вийшов на ринг та навіть провів дуель поглядів із Тайсоном, перекинувшись декількома словами. Однак на цьому все й закінчилось.

Жодних офіційних заяв із жодної зі сторін не було. Хоча на ринзі британець заговорив про грудень 2023-го, на що Усик відповів, що згоден побитись у цей день.

Але вже пізніше Ф'юрі знову дав задню, запевнивши, що хоче на деякий час забути про бокс, аби насолодитись відпочинком із рідними, адже нещодавно у його сім'ї відбулось поповнення.

Після чого у пресі була інформація, що бій з абсолют можуть перенести на лютий 2024-го. Але і ця, як виявилось дата, не стала остаточною. Тому слід чекати лише офіційного підтвердження, яке, сподіваємось, буде незабаром.