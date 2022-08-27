Ф’юрі може перемогти Усика та Джошуа протягом одного вечора боксу, – тренер Тайсона
Джерело:SecondsOut
Тайсон Ф'юрі готовий відкласти свою пенсію заради поєдинку з Олександром Усиком. Однак він не поспішає з офіційним рішенням через смерть двоюрідного брата.
Стюард: Мені цікавий будь-який поєдинок Тайсона
Шугар Хілл Стюард, тренер Тайсона Ф’юрі поділився думками про можливий бій його підопічного проти Олександра Усика або Ентоні Джошуа.
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Мені цікавий будь-який поєдинок Тайсона. 100%. Це все великі бої, вони багато значать для мене. Неважливо, скільки поясів на кону. Кожен бій великий. Немає сенсу говорити, який з них більший,
– сказав тренер.
Френк Воррен, промоутер Тайсона, говорив, що Ф’юрі йому сказав: "Можу побити Джошуа та Усика протягом одного вечора боксу". Стюард заявив, що погоджується з цим твердженням.
"Я також це казав. Ф’юрі вкрав мою цитату, бо я говорив це ще до нього. Так, говорили. Без неповаги до обох боксерів, але справді відчуваю, що Ф’юрі може перемогти їх протягом одного вечора боксу", – додав Стюард.
Повернення Ф'юрі на ринг
- Тайсон Ф'юрі вже двічі оголошував про закінчення своєї кар'єри. Спочатку – перед поєдинком, а згодом – після того, як ненадовго оголосив про своє повернення у серпні.
- Однак він може вийти на ринг поти Олександра Усика, який кинув йому виклик після перемоги над Ентоні Джошуа.
- Тайсон через своїх промоутерів повідомив WBC, що все ж вирішив продовжувати виступи у боксі. Однак боксерська організація відклала офіційне оголошення про це рішення до 2 вересня.
- Він не поспішає з офіційним звернення через смерть свого двоюрідного брата.