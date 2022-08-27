Ф’юрі може перемогти Усика та Джошуа протягом одного вечора боксу, – тренер Тайсона

Тайсон Ф'юрі готовий відкласти свою пенсію заради поєдинку з Олександром Усиком. Однак він не поспішає з офіційним рішенням через смерть двоюрідного брата.

Стюард: Мені цікавий будь-який поєдинок Тайсона

Шугар Хілл Стюард, тренер Тайсона Ф’юрі поділився думками про можливий бій його підопічного проти Олександра Усика або Ентоні Джошуа.

До теми Ф'юрі повертається на ринг заради бою з Усиком: боксер відклав офіційну заяву через смерть брата

Мені цікавий будь-який поєдинок Тайсона. 100%. Це все великі бої, вони багато значать для мене. Неважливо, скільки поясів на кону. Кожен бій великий. Немає сенсу говорити, який з них більший,

– сказав тренер.

Френк Воррен, промоутер Тайсона, говорив, що Ф’юрі йому сказав: "Можу побити Джошуа та Усика протягом одного вечора боксу". Стюард заявив, що погоджується з цим твердженням.

"Я також це казав. Ф’юрі вкрав мою цитату, бо я говорив це ще до нього. Так, говорили. Без неповаги до обох боксерів, але справді відчуваю, що Ф’юрі може перемогти їх протягом одного вечора боксу", – додав Стюард.

Повернення Ф'юрі на ринг