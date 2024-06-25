Буде переконлива перемога: ексчемпіон зробив сміливий прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик у травні став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. У битві за це звання він здолав до цього непереможного Тайсона Ф'юрі.

Минуло вже більше, ніж місяць з тієї події, проте боксерська спільнота досі обговорює той епохальний бій. Експерти аналізують виступ обох бійців та роблять прогнози на майбутній реванш.

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Усик не залишить шансів супернику

Своїми думками щодо другої битви в Ер-Ріяді поділився колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Беллью. Він заявив, що був упевнений у перемозі українця в першому бою та спрогнозував переконливий тріумф Олександра Усика в реванші:

Я був переконаний, що Усик здолає Ф'юрі й Олександр переміг Тайсона у манері, якої я раніше не бачив, адже він пресингував у бою та був агресором проти боксера, який значно переважав його в габаритах. Я думаю, що у реванші Усик встане на задню ногу та переконливо виграє практично всі раунди.

Британець додав, що чинний абсолют хевівейту має чудові навички захисту, тому впевнений, що Тайсон Ф'юрі не зможе нанести багато влучних потужних ударів.

"Якщо Усик не захоче пропустити удар, то він його не пропустить. Подивіться його бій проти Мурата Гассієва. Гассієв – чудовий панчер, але він не зміг завдати потужного удару Усику", – сказав Белью.

. Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня.

Нагадаємо, що в першому бою український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113.