Боксер, який спарингував з Усиком і Ф'юрі, дав прогноз на їхній бій

Вже наступного місяця відбудеться довгоочікуваний бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боєць, який спарингував з обома боксерами, поділився думками про майбутній поєдинок.

Мартін Баколе висловився щодо майбутнього бою між володарем пояса WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі і чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком. Він, зокрема, розповів, як може закінчитися поєдинок.

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Як закінчиться поєдинок Усик – Ф'юрі за версією Баколе

"Це складне питання. Дуже складне питання. 50/50. За очками я бачу перемогу Усика. Якщо в бою буде нокаут? Можливо, це стане сюрпризом, але тоді ставлю на Циганського короля. Тому що він має виправити свої помилки. Люди судять його за боєм із Нганну. Уявіть, якщо він зупинить Усика, вони скажуть, що бій із Нганну був невеликою помилкою, він не поставився до нього серйозно", – зазначив він.

На думку Баколе, бій закінчиться нічиєю.

"Робити прогноз так складно, тому що я знаю, що Усик – це світовий клас. Рух елітного рівня. Але Циганський король... як на мене, то буде нічия", – додав Баколе.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі