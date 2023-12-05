Визнання від кривдника Ломаченка: Хейні несподівано розхвалив Усика

Тепер вже колишній абсолютний чемпіон світу Девін Хейні поділився думками щодо майбутнього поєдинку Усик – Ф'юрі. Американець віддав належне українському боксеру.

У лютому 2024 року в поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком визначиться абсолютний чемпіон надважкого дивізіону. В історичному поєдинку зійдуться найсильніші боксери сучасності.

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Хейні захоплюється Усиком

Девін Хейні висловив свою думку стосовно майбутнього мегафайту. Американець із симпатією висловився про Усика, але обрати переможця поєдинку не зміг.

Усик – найвеличніший боксер усіх часів, але він зійдеться також з видатним суперником. Я думаю, що це чудово для нашого спорту, це видатна подія, але я не можу вибрати переможця цього бою, не знаю хто виграє,

– зауважив Хейні.