Чемпіон світу спрогнозував, як закінчиться бій Усик – Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу у 2021 році Юрій Захарєєв поділився думками щодо поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Він дав свій прогноз на бій.

Український боксер переконаний, що Олександр Усик точно здобуде перемогу. Він вважає, що Ф'юрі боїться свого суперника.

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Також він висловився щодо перебігу бою:

"Думаю, що Усик. Напевно, Усик буде на дистанції працювати, бо в ближній дистанції, думаю, йому буде дуже тяжко, так як Ф'юрі з усіма своїми суперниками падає, висить на них весь час, не дає їм працювати.

Думаю, Усик весь час працюватиме на дистанції, на ніжках, використовуватиме обманні маневри, виводитиме з рівноваги і просто битиме його за всі ті слова погані, які він записував. Думаю, за все це він отримає".

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