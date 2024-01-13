"Усик переможе у близькому бою": колишній чемпіон світу розповів, чому не очікує бою з Ф'юрі

Карл Фроч не вніс бій за звання абсолютного чемпіона світу до найбільш очікуваних у 2024 році. Натомість британець бажає побачити поєдинок своїх співвітчизників.

17 лютого Олександр Усик повернеться в ринг заради бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Український боксер протистоятиме Тайсону Ф'юрі.

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Цей бій викликає чимало інтересу у боксерській спільноті. Втім колишній чемпіон світу Карл Фроч не вніс його до списку найбільш очікуваних для себе поєдинків у 2024 році.

Натомість британець заявив, що очікує на бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, якого Усик двічі перемагав. При цьому Карл вважає, що Усик вийде переможцем із бою проти "Циганського короля".

Думаю, Усик переможе Тайсона у близькому бою, а Джошуа впорається з Нганну. Але якщо Ф’юрі виграє, тоді битиметься з Ентоні. Цей поєдинок стане номером 1 у 2024 році,

– заявив Фроч.

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Відзначимо, що у березні Джошуа має вийти в ринг проти колишнього чемпіона ММА Френсіса Нганну. Камерунець дебютував у боксі зустріччю із Тайсоном Ф'юрі та попри поразки справив позитивне враження, відправивши британця в нокдаун.

Нагадаємо, що Усику належать три пояси чемпіона у надважкій вазі – WBA, WBO та IBF. У свою чергу Тайон Ф'юрі володіє поясом WBC, тому переможець їхнього бою і стане абсолютним чемпіоном.

За свою професійну кар'єру українець та британець ще жодного разу не програвали. Олександр виграв 21 бій з 21-го, тоді як у Тайсона 34 перемоги та одна ніічия в 35-ти зустрічах.