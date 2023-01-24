Усик поставив на місце Ф'юрі: українець готовий битися за абсолют безкоштовно

Український боксер висміяв вимоги "Циганського короля" щодо завищених призових. Він заявив, що велич у боксі вимірюється не грошима.

У серпні минулого року Усик захистив свої чемпіонські пояси у реванші проти Ентоні Джошуа. Олександр вдруге поспіль переміг AJ та залишився чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Після цього українець показав готовність битися за звання абсолютного чемпіона світу. Опонентом стане Тайсон Ф'юрі, який є чемпіоном за версією WBC.

"Циганський король" постійно провокує українця різними викликами, при цьому сам вимагає багато призових за бій. Таку поведінку англійця висміяв сам Усик.

Ти говориш про велич у боксі. У той же час ти просиш дати тобі багато грошей. Велич у боксі не визначається грошима. Вона приходить з переможного шляху. Ти кажеш, що я уникаю тебе, але насправді я ніколи не уникав і сам йшов до тебе. Тож я готовий боксувати з тобою навіть без призових,

– заявив Олександр.

До слова, після перемоги над Чісорою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Тайсон висловив кілька неприємних слів на адресу українця, після чого закликав його прийняти бій.

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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі