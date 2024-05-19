Усик вийшов на бій з Ф'юрі в одязі з написом "Полісся": клуб УПЛ весело пожартував над боксером

Українець є давнім прихильником Полісся та навіть грав за цей клуб у товариському матчі. Не забув Усик про житомирців і перед боєм із Ф'юрі.

Олександр Усик провів найголовніший бій у своїй кар'єрі. У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) українець здолав Тайсона Ф'юрі в бою за чотири чемпіонські пояси.

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Полісся пожартувало над Усиком

Перед боєм Усик вразив ефектним виходом на ринг в образі отамана. На спині його уніформи було написано "ФК Полісся". Саме з цим житомирським футбольним клубом Олександр підписав контракт влітку минулого року.

Після перемоги над Ф'юрі Полісся привітало Усика із досягненням. При цьому клуб навіть пожартував з приводу його образу під час появи на ринг.

Форвард Полісся вже вийшов на ринг і випадково представив нову форму на сезон 2024/2025,

– написали в телеграм-каналі житомирців.



Олександр Усик виходить на ринг / фото з телеграм-каналу Полісся

Відзначимо, що Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та першим в еру чотирьох поясів. Минулим це звання виборов Леннокс Льюїс в бою проти Евандера Холіфілда, але тоді британцю дістались лише три нагороди.

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До слова, для Тайсона це перша поразка у його професійній кар'єрі. До цього у Ф'юрі було 34 перемоги та одна нічия. Усик же продовжує залишатися непереможним, вигравши кожен зі своїх 22-х боїв.