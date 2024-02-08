Олександр Усик міг залишитися без одного з поясів через травму Тайсона Ф'юрі: деталі історії

Українського боксера Олександра Усика могли позбавити поясу IBF через те, що поєдинок за абсолют був перенесений через травму Тайсона Ф'юрі. Організація вимагає від українця зустрічі із Філіппом Хрговичем.

В середині лютого в Ер-Ріяді мав відбутися бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За його підсумками світовий визначився би новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

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Однак зустріч перенесли через травму, який під час спарингу отримав розсічення над оком. Тепер відомо, що поєдинок змістили на 18 травня. Як розповів промоутер Усика Олександр Красюк, бій був навіть під загрозою зриву.

Українець має обов'язок захистити пояс IBF проти обов'язкового претендента Філіппа Хрговича. Якби організатори довше тягнули із поєдинком за абсолют, Усику довелось би битися саме з хорватом.

IBF міг забрати пояс, вони дуже суворо дотримуються правил. Особливо в таких ситуаціях, де часто вносились зміни. Раніше ми обирали між WBA та IBF. І ми вирішили, що WBA пріоритетніше для нас. Тому, коли Усик нокаутував Дюбуа, залишився лише один варіант. Хто знає, що може статись у майбутньому, якщо ми перенесемо цей бій на дев'ять місяців. Тайсон Ф'юрі може вшосте відмовитись від бою. Можливо, він вирішить зайнятись чимось іншим. Можливо, він не буде готовий боксувати. Невідомо, чого від нього очікувати. Так що чимшвидше ми проведемо поєдинок – тим краще,

– заявив Красюк.

До слова, у Усика стовідсотковий відсоток перемог на професійному рівні – 21-а у 21-му поєдинку. З них 14 Олександр завершував нокаутом. Свій останній бій Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді

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У свою чергу Тайсон теж залишається непереможеним. Ф'юрі тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.