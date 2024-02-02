Отримав у голову ще до виходу на ринг: відео травми Ф'юрі, через яку зірвався бій з Усиком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі був змушений зірвати поєдинок проти українця через розсічення над оком, отримане під час тренування. Зустріч проти Усика мала б визначити нового абсолютного чемпіона.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі мали провести бій в Ер-Ріяді 17 лютого. У ньому мав би визначитись абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, пише 24 канал.

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Проте зустріч буде перенесена на невизначений термін. Все через травму Тайсона Ф'юрі, яку він отримав під час спарингу в рамках підготовки до поєдинку.

У британця виникло розсічення над правим оком. В мережу потрапило відео моменту, в якому Ф'юрі отримав удар по обличчю. Не врятував "Циганського короля" навіть шолом.

Відео травми Ф'юрі під час спарингу:

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Нагадаємо, що Тайсону належить пояс чемпіона за версією WBC у надважкій вазі. Англієць досі не програв ще жодного зі своїх 35-ти поєдинків на професійному рівні – 34 перемоги (24 – нокаутом) та нічия проти Деонтея Вайлдера.

У свою чергу Усику належать пояси WBA, WBO та IBF у цій вазі. Українець має стовідсотковий показник по поєдинках на рівні профі – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олекандр завершив нокаутом.