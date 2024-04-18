Бій Усик – Ф'юрі: Папа Римський благословив та підписав пояс, який отримає переможець

Вже 18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Усик – Ф'юрі. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Папа Римський Франциск благословив пояс WBC, який отримає Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі за результатами майбутнього поєдинку. Також він поставив свій підпис на трофеї.

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Незвичайний пояс від WBC

Президент WBC Маурісіо Сулейман передав пояс Папі Римському, який благословив і підписав його.

Я приніс пояс, він благословив і підписав його. Папа підписав одну сторону і сказав, що я маю підписати іншу, інакше боєць подумає, що я вболіваю за когось одного. У нього немає фаворита. Він з нетерпінням чекає на 18 травня,

– розповів Сулейман.

Сам пояс виконано у кольорах національних прапорів країн боксерів.



Підписаний Папою Римським пояс WBC / Фото Sky Sports

Переможець бою Усик – Ф'юрі, який відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на "Kingdom Arena", стане першим абсолютом в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Нагадаємо, що поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона.