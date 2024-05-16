Остання словесна дуель: онлайн-трансляція пресконференції перед боєм Усик – Ф'юрі
У четвер, 16 травня, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі востаннє перед боєм поспілкуються із журналістами. Вже у найближчі вихідні світ боксу дізнається нового абсолютного чемпіона світу.
В ніч проти неділі, 19 травня, в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події стане бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, пише 24 Канал.
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Бій за чотири пояси
Претендентами на всі пояси є Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Британець наразі є чемпіоном за версією WBC, тоді як у українця зібрані нагороди від WBA, WBO та IBF.
Обидва боксери вже прибули до Саудівської Аравії та проводять там різні заходи перед боєм. У четвер, 16 травня, Ф'юрі та Усик проведуть останню пресконференцію напередодні поєдинку. Початок заходу – о 21:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція пресконференції перед боєм Ф'юрі – Усик
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Кар'єра Усика та Ф'юрі
Нагадаємо, що обидва боксери підходять до зустрічі у статусі непереможних. Олександр виграв кожен з 21-го свого бою на професійному рівні. Востаннє Усик виходив на ринг у серпні минулого року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в дев'ятому раунді.
Натомість Тайсон має у своєму активі 34 перемоги у 35-ти поєдинках, в тому числі і над українцем Володимиром Кличком. Єдина нічия у кар'єрі Ф'юрі була зафіксована у 2018 році в бою проти Деонтея Вайлдера. Проте пізніше "Циганський король" двічі здолав американця.