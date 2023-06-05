"Жадібне пузо, я люблю тебе": Усик знову потролив Тайсона Ф'юрі через небажання вийти на ринг

Український боксер очікує, що "Циганський король" все ж наважиться на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Поки що ж Усик продовжує кепкувати з британця.

Минулого року Олександр Усик захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у бою із Ентоні Джошуа. Це відкрило перед українцем шлях до звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Для цього Олександру треба зустрітись із Тайсоном Ф'юрі та відібрати у нього пояс WBC. Втім британець більше розмовляв та ставив умови, ніж реально був налаштований на поєдинок.

Тому бій за абсолют відклали. Можливо, він пройде у грудні в Саудівській Аравії. Поки що ж Усик продовжує словесну перепалку із Ф'юрі, пославши йому новий меседж.

Тайсон Ф'юрі все говорить у дзеркало. Він починає говорити в дзеркало і від цього кайфує. Якщо не вийде домовитися про бій… У нас є плани з принцом Халідом і моєю командою. Я не можу про це зараз говорити. Хочу сказати Тайсону. Гей, жадібне пузо, я люблю тебе. Ти пияка,

– заявив Усик.

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У грудні цього року саудівська компанія "Skill Challenge Promotions" збирається організувати грандіозний вечір боксу. В його рамках мають пройти бої Усика проти Ф'юрі, а також Джошуа проти Вайлдера.

Поки ж Олександр готується до обов'язкового захисту титулу WBA проти британця Даніеля Дюбуа. Попередньо цей бій пройде 26 серпня у польському Вроцлаві.

. Ані Олександр Усик, ані Тайсон Ф'юрі ще жодного разу не програвали у своїй професійній кар'єрі. На рахунку українця 20 перемог, тоді як "Циганський король" виграв 33 поєдинки та один звів до нічиєї.