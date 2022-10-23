"Тайсон Ф'юрі, ти алкоголік": гаряча заява від Олександра Усика

Український боксер вступив у словесну перепалку із "Циганським королем". Олександр натякнув, що у Ф'юрі є проблеми із вживанням спиртного.

Два місяці тому Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Українець захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Очікувалось, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій поки відкладається.

Тим часом боксери обмінюються словесними випадами один на одного. Особливо активний у цьому Тайсон, який погрожує Усику та кидає на його адресу образливі слова.

Втім і українець вирішив відповісти Ф'юрі. Під час одного з тренувань Олександр назвав Тайсона "алкоголіком".

Тайсон Ф’юрі, ти borracho. Це значить людина, яка вживає алкоголь. Алкоголік. Тайсон Ф’юрі, ти borracho. Це буде легка перемога,

– заявив Усик.

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Чісора замість Усика: