"Зможу битися з трьома Ф'юрі": Усик несподівано зізнався у любові до Тайсона

Олександр Усик спокійно сприйняв перенос поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Він розповів, що вдячний британцю за те, що став знаменитим.

17 лютого в Ер-Ріяді мав би пройти бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За його підсумками світовий визначився би новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

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Втім поєдинок був перенесений через травму британця, який під час спарингу отримав розсічення над оком. Тож бій довелось змістити на 18 травня.

Олександр Усик спокійно сприйняв цю новину. ВІн запевнив, що продовжує підготовку до зустрічі, а також зізнався у любові до Тайсона Ф'юрі.

Я більше став любити Ф’юрі після цього. Це людина, яка має мій четвертий пояс. Це людина, яка допомогла мені стати знаменитим. Тому що ми, всі люди, маємо любити друзів, не друзів, знайомих, усіх людей. Чудово, коли ти ввічливий, а не брудний. У мене навіть не було ніякого роздратування всередині. Жодного розчарування. Я озирнувся на всю виконану мною роботу – ранні підйоми, пробіжки, плавання, спаринги, обсяг всього цього. Я подумав, що я зробив хорошу роботу. Тому, коли з Божою допомогою я закінчу всю цю роботу, я зможу битися з трьома Тайсонами Ф’юрі,

– заявив Усик.

Зазначимо, що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

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Що стосується українця, то у нього ідеальний показник – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.