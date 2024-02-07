17 февраля в Эр-Рияде должен был пройти бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его итогам определился бы новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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Впрочем поединок был перенесен из-за травмы британца, который во время спарринга получил рассечение над глазом. Поэтому бой пришлось перенести на 18 мая.

Александр Усик спокойно воспринял эту новость. Он заверил, что продолжает подготовку к встрече, а также признался в любви к Тайсону Фьюри.

Я больше стал любить Фьюри после этого. Это человек, который имеет мой четвертый пояс. Это человек, который помог мне стать знаменитым. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, не друзей, знакомых, всех людей. Замечательно, когда ты вежливый, а не грязный. У меня даже не было никакого раздражения внутри. Никакого разочарования. Я оглянулся на всю проделанную мной работу – ранние подъемы, пробежки, плавание, спарринги, объем всего этого. Я подумал, что я сделал хорошую работу. Поэтому, когда с Божьей помощью я закончу всю эту работу, я смогу драться с тремя Тайсонами Фьюри,

– заявил Усик.

Отметим, что Фьюри остается непобежденным. Британец победил в 34-ти боях из 35-ти на профессиональном уровне (24 – нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

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Что касается украинца, то у него идеальный показатель – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. свой Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.