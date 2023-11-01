Відмазка чи правда від "Жадібного пуза": команда Усика чекає доказів про травму боягуза Ф'юрі

Френсіс Нганну не вдарив обличчям у болото в бою проти Тайсона Ф'юрі. Ба більше, колишній чемпіон UFC відправив "Жадібне пузо" у нокдаун та мало не переміг британця.

У 3-му із 10-ти можливих раундів бійцівського шоу Тайсон Ф'юрі побував на настилі рингу. Британець був здивований таким розвитком подій. Однак судді за роздільним рішенням присудили перемогу "Циганському король", хоча Френсіс Нганну показав дуже високий рівень боксу.

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Тайсон намагається відтермінувати бій із Усиком?

Після поєдинку усі очікували побачити на ринзі Олександра Усика, який спостерігав за боєм у Саудівській Аравії. Українець дуже здивувався моменту із нокдауном Тайсона.

Український чемпіон світу вийшов у ринг та провів імпровізовану дуель поглядів із "Жадібним пузом", але офіційно ніхто не оголосив про фінальну дату поєдинку. Тоді поговорюють про 23 грудня або початок 2024-го року, як ймовірні дати зустрічі за абсолют.

Ф'юрі ще на ринзі у вічі Олександра першим заговорив про грудень цього року. А вже потім дав задню. Згодом виплили чутки про травму "Циганського короля", через яку його бій проти Усика не відбудеться у поточному році, а не швидше лютого 2024-го.

Промоутер українця Олександр Красюк прокоментував інформацію про ушкодження у британця. Представник Усика запевнив, що вони готові увійти у ситуацію Ф'юрі, якщо він дійсно отримав травму. Однак для перенесення бою Тайсону слід пройти медичний огляд, який офіційно підтвердить інформацію про травму боксера.

Яка різниця між поразкою від Усика 23 грудня, 17 січня або, скажімо, 13 лютого. Суттєвої різниці немає. Чим скоріше, тим краще,

– заявив Красюк.

В іншому випадку "Жадібне пузо" просто шукає нові виправдання, щоб відтягнути момент бою проти Усика. Схоже, що Тайсон боїться зустрічі з українцем, а сміливий він лише на словах.