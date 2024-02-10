"Сума більша, ніж Кличко отримав за перемогу в Москві": скільки Усик заробить за бій з Ф'юрі

Поєдинок за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком викликає величезний інтерес серед уболівальників. Не дивно, що боксери отримають за бій рекордні гонорари.

Два непереможені боксери хевівейту визначать абсолютного чемпіона світу 18 травня в Ер-Ріяді. Ця подія відбудеться вперше з 1999 року.

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Найбільший контракт для Усика

Олександр Красюк, промоутер українського чемпіона, порівняв гонорари Олександра Усика та Володимира Кличка, який у 2013 році переміг "Руского Вітязя" Алєксандра Повєткіна.

"Це буде найбільший контракт для Усика в його кар'єрі. Так і має бути. В бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з непереможеним чемпіоном так і має бути.

Це багато грошей. Ця сума більша за 17 мільйонів доларів, які Кличко отримав за перемогу над Повєткіним у Москві. Ця сума давно більша", – розповів Красюк.

Інтерес до поєдинку надзвичайно великий. Про це свідчать ціни на квитки у перекупників.

Квитків немає, їх немає де взяти. Я заходив в третю чергу, я купив два квитки в платинум, я навіть в даймонд не встиг взяти. Зараз заходиш на сайти перекупників – 200 тисяч гривень за квиток, 300 тисяч. Перепрошую, в ringside – мільйон гривень квиток,

– сказав Красюк.

Раніше різноманітні експерти називали орієнтовний гонорар Усика за бій з Ф'юрі. За інформацією інсайдера Майкла Бенсона, український боксер може отримати до 68 мільйонів "зелених".

До речі, найбільший свій гонорар Усик заробив після другого бою з Ентоні Джошуа. За повідомленням ЗМІ, тоді Олександр отримав близько 30 мільйонів.