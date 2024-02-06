Докази травми дуже сумнівні: ексчемпіон запідозрив Ф'юрі у брехні після перенесення бою з Усиком

У суботу, 17 лютого, мав відбутися бій за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Проте його довелося перенести через ушкодження, яке отримав британський боксер.

Він пропустив удар під час спарингу з хорватом Агроном Смакічі. За словами Тайсона Ф'юрі, йому наклали 11 швів і в нього є довідка від лікаря.

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Багато запитань щодо травми Ф'юрі

Через це супербитву за всі титули хевівейту перенесли на 18 травня. Події, що виникли навколо травми британця, прокоментував колишній чемпіон світу Карл Фроч. Він заявив, що сумнівається в проведенні бою в зазначену дату та запідозрив, що пошкодження Тайсона Ф'юрі було інсценуванням.

Не думаю, що Тайсон буде готовий і 18 травня. Чому він так спарингував? По-перше, я взагалі не був би впевненим щодо розсічення, мені треба доказ вже зі швами. Після того, як я побачив Тайсона в інстаграмі, зрозумів, що поріз не схожий на розсічення – це було як травма, яка гоїться, покривається струпами, набряк уже спав, видно синці. Відчуття, ніби тому порізу вже 7-10 днів.

А ще це відео спарингу, яке могло бути як справжнім, так і ні – його, певно, знімали на Nokia 8210. Зображення розмите, жахлива якість. Ми так і не побачили розсічення після удару ліктем. У тому спарингу його виразно вдарили ліктем по обличчю, але де чіткі кадри та розсічення?" – заявив Фроч.

. Якщо Тайсон Ф'юрі знову не зможе вийти у ринг у зазначену дату, то, за умовами контракту, буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що одразу після появи інформації щодо травми британського боксера обговорювався варіант провести бій Усик – Хргович. Хорват був готовий вийти в ринг, попри малу кількість часу для підготовки, проте організатори вечорів боксу в Саудівській Аравії відмовилися від такого сценарію.