"Може влаштувати брудний бій": ексчемпіон світу назвав свого фаворита в битві Усик – Ф'юрі

Все менше часу залишається до наймасштабнішого бою в історії хевівейту. Вже 17 лютого у ринг вийдуть непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Вони змагатимуться за статус першого в епоху чотирьох поясів абсолюта в "королівській" ваговій категорії. Останнім абсолютним чемпіоном світу був Леннокс Льюїс ще чверть століття тому, але він володів трьома титулами.

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Габарити зроблять різницю

Уся боксерська спільнота з нетерпінням очікує на цей бій та робить свої прогнози стосовно його перебігу. Осторонь не залишився й колишній чемпіон світу Серхіо Мора.

На його думку, на перше місце в поєдинку вийдуть габарити, тому саме британський важковаговик буде фаворитом:

Я віддаю перевагу Тайсону Ф’юрі. Різниця в габаритах буде надто великою. Якби Ф’юрі був нерухомою мішенню, я б віддав перевагу Усику. Але той факт, що Тайсон Ф’юрі дуже добре працює корпусом, ногами, він пересувається, фінтить, затискає… У нього є всі переваги бігмена. Габарити мають значення. Якщо ти великий, то габарити будуть твоїм козирем.

Колишній американський боксер також відзначив міцне підборіддя Тайсона Ф'юрі та його здатність тримати удар, навівши у приклад його трилогію з одним з найпотужніших панчерів в історії боксу Деонтеєм Вайлдером. Через те, що Олександр Усик не має такої сили в ударах, він вважає, що британець зможе продовжити свою безпрограшну серію на професійному ринзі.

Думаю, Ф’юрі зможе дуже добре адаптуватися до стилю, в якому проходитиме поєдинок з Усиком. Ф’юрі – хитрий боєць, він може влаштувати брудний бій. Ми не бачили, щоб Усик був справжньою атакувальною машиною в надважкій вазі. Він усе ще обережний зі своїми суперниками,

– сказав Мора.

Зазначимо, що подібної думки дотримується й важковаговик Джо Джойс. 38-річний британець з повагою відгукнувся напередодні про Олександра Усика, але вважає, що у своїй найкращій формі Тайсон Ф'юрі матиме перевагу.

Хто такий Серхіо Мора