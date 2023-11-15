Коли офіційно оголосять дату бою Усика та Ф'юрі: ЗМІ назвали точну дату

За даними ЗМІ, українець Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф'юрі мають зустрітися вже цього тижня. Вони оголосять офіційну дату реваншу.

Пресконференцію заплановано на четвер, 16 листопада, на стадіоні "Уемблі" у Лондоні, де буде офіційно оголосять про проведення бою за чотири пояси. На кону будуть стояти титул Ф'юрі за версією WBC та пояси Усика за версіями IBF, IBO, WBA та WBO.

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Коли може відбутися бій

Видання BoxingScene підтвердило, що поєдинок Ф'юрі – Усик запланований на 17 лютого 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Інсайдер Майк Копінджер з ESPN у вівторок повідомив, що 17 лютого стане датою бою між Ф'юрі та Усиком.

Попередньо планувалося, що Ф'юрі та Усик зійдуться в бою за титул 23 грудня. Однак довгоочікуваний поєдинок був відкладений через те, що британець провів у жовтні поєдинок з колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну.

Нганну, який дебютував у професійному боксі, вразив Ф'юрі в третьому раунді, збивши його з ніг. Тайсон отримав розтин у нижній лівій частині чола і пухлину біля ока. Та попри це він виборов перемогу роздільним рішенням суддів.