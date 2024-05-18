Усик чи Ф'юрі: Кличко зробив прогноз на абсолютного чемпіона світу у хевівейті

Вже у ніч із 18-го на 19-те травня (в Україні) відбудеться довгоочікуваний двобій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери нарешті проведуть перенесений бій за абсолют у хевівейті.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбудеться в Ер-Ріяді. У столицю Саудівської Аравії з'їхались колишні та нинішні зірки спорту, аби на власні очі побачити нового абсолютного чемпіона світу.

Варте уваги Усик – Ф'юрі: де дивитись вогняний бій за абсолют в Україні – розклад трансляцій

Кличко підтримав земляка

В Олександра Усика буде потужна підтримка у вигляді земляка та легенди боксу Володимира Кличка. Кличко-молодший вперше приїхав у Саудівську Аравію та із нетерпінням чекає двобою. Легенда боксу спрогнозував свого абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Володимир підтримав земляка.

Кличко розповів, який фактор буде ключовим у ринзі, попри неймовірні параметри та розмах рук Тайсона Ф'юрі.

Я з нетерпінням очікую на нового абсолютного чемпіона у надважкій ваговій категорій з України Олександра Усика. Навіть якщо у Ф’юрі є перевага у розмірі та розмаху рук у порівнянні з Усиком, у боксерському поєдинку все вирішує техніка. Я впевнений, що Олександр перехитрить Ф’юрі і стане новим абсолютним чемпіоном світу. З одного боку, розмір має значення, з іншого боку – все вирішує техніка. Я впевнений, що на цей момент немає більш технічного боксера, ніж Олександр Усик,

– заявив Володимир Кличко.

Цікаво, що перед поєдинком Володимир Кличко з'явився у профілі в інстаграмі сина Тайсона. Ф'юрі-молодший встиг навіть зробити пам'ятну світлину із Усиком.

Сайт 4 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Ф'юрі. Зустріч розпочнеться не раніше 01:00 за київським часом. Офіційним транслятором поєдинку буде медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що за спиною Ф'юрі є перемога над Володимиром Кличком, яка була ще у листопаді 2015-го року. Це одна із небагатьох великих звитяг у кар'єрі "Циганського короля".