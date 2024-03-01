Виокремив команду та розум боксера: екстренер Джошуа назвав переможця бою Усик – Ф’юрі

Колишній тренер Ентоні Джошуа поділився думками щодо бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Зокрема він назвав сильнішого боксера.

Анхель Фернандес назвав переможця бою Усик – Джошуа, на його думку. Він вважає, що перемогу здобуде саме Олександр.

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Усик – Ф'юрі: Фернандес виокремив сильнішого

"Ф'юрі – від природи чудовий боєць, цього в нього не відняти, але я думаю, що виграє Усик. У Олександра прекрасна, дуже розумна команда, вони підготують його належним чином.

Думаю, для Ф'юрі буде не так легко, як це може здатися на телеекрані, схопити Усика, боротися, навалитися на нього усією своєю вагою, перебити його джебом", – заявив він.

Також тренер поділився думками щодо розсічення Ф'юрі. Він переконаний, що Усик скористається цим, та буде цілити в це місце під час поєдинку. Також, на його думку, Тайсон має недостатньо часу, щоб таке розсічення загоїлося.

"Імовірно, Усик будуватиме свою тактику з акцентом на роботі саме по цьому місцю. На його місці я так би і зробив. Зрештою, бій – це бій, і ти завжди намагаєшся знайти у суперника слабкі місця та використати це, щоб здобути перемогу", – сказав Фернандес.

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