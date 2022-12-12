Холіфілд, який назвав Кличка російським боксером, заговорив про бій Усик – Ф'юрі

Новий 2023 рік повинен принести прихильникам боксу довгоочікуване протистояння за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. У можливість проведення цього поєдинку вірить сам Евандер Холіфілд.

Легендарний боксер із США відповів на запитання про можливий бій за абсолют Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Евандер Холіфілд не відкидає те, що ці боксери можуть вийти на один ринг у 2023 році, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Холіфілд не віддає перевагу жодному боксеру

Щоправда, американець не став робити когось із них явним фаворитом. Холіфілд не віддає перевагу жодному боксеру.

Чи я вірю, що ми побачимо їхній поєдинок? Так, а чому ні? Якщо переходити до розкладів… Якщо Усик саме боксуватиме, і йому це вдаватиметься, то він виграє. Але Ф'юрі перевершує Усика за габаритами, тож це буде цікавий поєдинок,

– сказав Холіфілд.

Цікаво, що Холіфілд сконфузився, коли відповідав на запитання про найкращого за усю історію російського боксера. Сюди Евандер чомусь приписав одного з братів Кличків, але не став конкретизувати, кого саме – Віталія чи Володимира.

Поєдинок між Усиком та Ф'юрі може дійсно відбутись у 2023 році. Тайсон після перемоги у фіналі трилогії проти Дерека Чісори закликав українця на ринг. Той підійнявся до канатів та з іронічною посмішкою вислуховував одіозні заяви британця.

Менеджер українця Егіс Клімас вже навіть назвав ймовірну дату бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Усик ще після звитяги у реванші над Ентоні Джошуа кидав виклик "Циганському королю". Але той захотів провести поєдинок за абсолют у грудні 2022-го, до чого не був готовим українець, який лишень провів свій двобій. Олександр ж запевняв, що повернеться на ринг, але лише у 2023 році.