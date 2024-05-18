Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі. Поєдинок відбудеться у ніч із 18-го на 19-те травня (в Україні). Онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі доступна на сайті 24 каналу.

В ніч з 18 на 19 травня у Саудівській Аравії відбудеться грандіозний вечір боксу. В Ер-Ріяді на стадіоні "Kingdom Arena" пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, пише 24 Канал.

До теми За день до бою за абсолют: у поєдинку Усик – Ф'юрі несподівано змінився фаворит

Бій за всі пояси

Претендентами є Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Саме їм належать всі чотири пояси у цій ваговій категорії. Британець є чемпіоном за версією WBC, тоді як українець – за версіями WBA, WBO та IBF.

Тож надважка вага вперше з 1999 року отримає абсолютного чемпіона світу. Тоді всі три з трьох поясів зібрав Леннокс Льюїс, який здолав Евандера Холіфілда. Досі ані Ф'юрі, ані Усик не зазнали жодної поразки на професійному рівні.

Олександр має 21 перемогу у 21-му бою, тоді як на рахунку Тайсона – 34 перемоги та одна нічия у 35-ти зустрічах. Напередодні бою Усик – Ф'юрі в Ер-Ріяді відбудеться ще дев'ять поєдинків в андеркарді:

Девід Ньїка – Майкл Зейтц Айзек Лоу – Хасібулла Ахмаді Мозес Ітаума – Ілля Мезенцев Даніель Лапін – Отавіу Пудівітр Сєргєй Ковальов – Робін Сафар Марк Чемберлен – Джошуа Вахаб Агіт Кабаєл – Френк Санчес Джо Кордіна – Ентоні Какаче Джей Опетая – Майріс Брієдіс

Читайте також У Ф'юрі здали нерви: "Циганський король" влаштував штовханину на церемонії зважування

Де дивитися матч

Дивитися онлайн бій Усик – Ф'юрі на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – орієнтовно о 00:30 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Тут також будуть опубліковані всі важливі моменти зустрічі, а також повний відеоогляд бою після закінчення.