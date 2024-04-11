Отримав свою секретну зброю, – Ф'юрі розповів про особливості підготовки до бою з Усиком

У саудівському Ер-Ріяді 18 травня відбудеться битва між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. На кону стоятимуть 4 основні титули надважкої вагової категорії.

Боксери вже декілька тижнів перебувають у тренувальних таборах. Там вони підводять себе до ідеальної форми на зазначену дату "бою століття".

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Ф'юрі максимально сфокусований на тренуваннях

Про свою фізичну готовність на пресконференції розповів чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі. "Циганський король". заявив, що він уже зараз перебуває в чудових кондиціях та підкреслив, що важливу роль у правильній підготовці до поєдинку відіграє його батько.

Я тренуюся важко, очевидно, що я у фантастичній формі. Немає місця для помилок, немає місця для неправильних тренувань. Насправді я проводжу фантастичний тренувальний табір. Жодних скарг, працюю дуже старанно, цього разу мій батько в таборі, тож я отримав свою секретну зброю. Більшого я не можу зробити,

– заявив Ф'юрі.

. На пресконференції британський боксер також заявив, що міг би перемогти Олександра Усика навіть із зайвою вагою та після випитих 15 келихів пива за день до бою.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі з Усиком мав відбутися ще 17 лютого, але був перенесений через розсічення у британського боксера. Тоді Джон Ф'юрі не був частиною команди сина при підготовці до бою та називав його тренувальний табір цирком.