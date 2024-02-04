"Є довідка від лікаря": Ф'юрі відкинув усі звинувачення у симуляції травми

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі отримав травму ока під час спарингу в тренувальному таборі. Для відновлення британському боксеру знадобиться три місяці.

Тайсон Ф'юрі розповів у яскравих фарбах усі деталі злощасного спарингу, під час якого отримав розсічення ока. Такий форс-мажор, за словами "Циганського короля", з ним відбувається вперше.

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Ф'юрі наклали 11 швів

Зухвалий британець відкинув усі конспірологічні теорії та звинувачення, ніби він навмисно отримав травму, або навіть симулював розсічення.

"У п’ятницю в мене було заплановано 12 раундів спарингів із чотирма різними хлопцями. Під час п’ятого раунду я отримав удар ліктем в око, яке привело до розсічення.

Я поїхав до лікарні, мені наклали 11 швів. У мене є довідка від лікаря і таке інше.

Лайно трапляється. Я ніколи не отримував травм перед боєм, але все коли-небудь відбувається вперше", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що хорватський боксер Агрон Смакічі не погоджується зі звинуваченням у використанні забороненого удару ліктем під час спарингу. Він наполягає, що діяв у межах правил.