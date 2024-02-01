"Усик – руський чєловєк": Повєткін видав чергову маячню про українського чемпіона

У Росії сильно підгорає через проукраїнську позицію Олександра Усика. Красти чужу історію та перемоги в крові у "руських вітязів".

Чергову безглузду заяву на одному із пропагандистських каналів країни-терористки зробив Алєксандр Повєткін. Знаний путініст відпрацював у найкращих традиціях Скабєєвої та Соловйова, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії згадали про "адін народ"

"Руський вітязь" у чемпіонському поєдинку за абсолют вирішив підтримати Олександра Усика. Щоб не здатися російській публіці вболівальником українського боксера, він знайшов спосіб виправдатися. Повєткін заявив, що Усик насправді руський, якому задурили голову. Хто саме, "вітязь" не уточнив, але скоріше за все "західні партнери".

"Це далеко не простий бій. Можливо, Олександр технічніший, але Ф'юрі – незручний, кострубатий і духовитий боксер. Ну і, природно, він більший за Усика. І габарити зіграють на руку Ф'юрі. А вболівати буду...

Звичайно за Олександра. Незважаючи ні на що, буду за нього вболівати. Може, він сам того не розуміє, але він руський чєловєк. Вони самі цього не розуміють, їм задурили голову. Загалом, буду вболівати за нього", – заявив Повєткін.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Повєткін та Усик товаришували. Проте після 24 лютого 2022 року боксери припинили спілкування. Це й не дивно, оскільки Усик прямим текстом називає Росію терористичною державою. Для Z-патріота, яким є Повєткін, такі слова були дуже образливими. Путініст навіть заявив, що ніколи не буде підтримувати Усика. Очевидно, що у російського боксера знову змінилася методичка і тепер він став фанатом українця, якому задурили голову.