Ф'юрі знову тікає від Усика: бій за звання абсолютного чемпіона буде перенесений на 2024 рік

Схоже, що команда Тайсона досягла того, що поєдинок з українцем не відбудеться цього року. Тим часом, відомий інсайдер оприлюднив можливу дату бою.

Нещодавно стало відомо про те, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на проведення бою. У ньому має визначитись абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

До теми "Що ми можемо зробити": промоутер Усика заговорив про перенесення бою через травму Ф'юрі

Бій переноситься на лютий?

Команда українця повідомляла, що сторони домовились на 23 грудня. Втім після бою Тайсона із Френсісом Нганну (перемога роздільним рішенням) команда британця вимагає перенесення поєдинку на наступний рік.

Сторона "Циганського короля" апелює, що Ф'юрі отримав травму. У бою проти Нганну Тайсон побував у нокдауні та отримав два розсічення. Тим часом відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер пролив світло на нову дату.

Він повідомляє, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу має відбутися у лютому 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). При цьому Усик заявляв, що не погодиться на перенос зустрічі з 23 грудня.

Читайте також Усик знову заговорив про президенство: це єдина річ, яка цікавить чемпіона світу

Досягнення Усика та Ф'юрі

Нагадаємо, що Олександру належать пояси WBA, WBO та IBF, тоді як Ф'юрі належить титул WBC. В останньому поки поєдинку українець переміг нокаутом Даніеля Дюбуа.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. У Олександра 21 перемога в 21-му поєдинку, тоді як Тайсон виграв 34 боя з 35-ти. Ще раз "Циганський король" розписав нічию із Деонтеєм Вайлдером.