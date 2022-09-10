Усик відвідав футбольний матч Маріуполя та надихнув його суперника на перемогу: відео

Український чемпіон не полінувався приїхати в Житомир, щоб на власні очі побачити гру Першої Ліги між Поліссям та Маріуполем. За команду-господарів Олександр виступав цього року.

В серпні українець Олександр Усик досяг гучної перемоги над Ентоні Джошуа. Боксер вдруге поспіль здолав AJ та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Після бою Олександр повернувся в Україну і вже зізнався, що не планує боксувати у 2022 році. Вирішив Усик відвідати і футбольний матчі на Батьківщині, пише 24 канал.

Усик приїхав у Житомир на гру Першої Ліги між Поліссям та Маріуполем. Боксер виконав перший удар по м'ячу та продовжив дивитись гру на трибунах.

Як Усик з'явився на матчі Полісся – Маріуполь:

Візит боксера надихнув команду-господарів, яка в підсумку обіграла приазовців з рахунком 4:2. Поки житомирці йдуть без втрат у своїй групі А, вигравши всі три перших матчі.

Нагадаємо, що взимку Усик тренувався у складі Полісся на зборах в Туреччині. Боксер навіть взяв участь у матчі проти Вереса на товариському турнірі Winter Cup, відігравши 15 хвилин.

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До слова, Олександр близький до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Боксери поки лише обмінюються словесними випадами, не наблизившись до конкретних умов бою. Наразу Усик володіє поясами WBO, WBA та IBF, тоді як у "Циганського короля" звання чемпіона за версією WBC.