Усик – Джойс: WBO дала боксерам 15 днів, щоб домовитися про бій

Український боксер Олександр Усик все ближчий до омріяного титулу WBO у важкій вазі. Український боксер зустрінеться з Джо Джойсом за звання тимчасового чемпіона WBO.

Джерело: The Athletic

Світова боксерська організація (WBO) постановила про проведення поєдинку за звання тимчасового чемпіона організації у важкій вазі між Усиком і Джойсом.

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Про це The Athletic повідомляє з посиланням на інформацію від Matchroom Boxing, глава якої Едді Хірн, промоутер чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Промоутери Усика і Джойса отримали лист

WBO відправила лист Френку Уоррену та Олександру Красюку, які є промоутерам Джойса та Усика відповідно, в якому наказала протягом 15 днів укласти договір на бій між боксерами.

Поєдинок Усик – Джойс повинен відбутися протягом 90 днів після підписання контракту. Якщо сторони не домовляться про бій, будуть проведені промоутерські торги.

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Усик зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі

Командам чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та Джошуа були відправлені умови, за якими переможець їх поєдинку повинен протягом 180 днів зустрітися з переможцем бою Усик – Джойс.

. Недотримання розпорядження призведе до того, що титул WBO буде оголошений вакантним.

Зазначається, що датою бою Ф'юрі – Джошуа називається літо 2021 року.

Якщо бій не відбудеться у цей період, WBO має право підвищити тимчасового чемпіона WBO до статусу повноцінного. Однак чинного чемпіона все одно закличуть провести захист титулу.