Усик та Джошуа провели відкрите тренування: відео трюків українця з монетами

Олександр Усик та Ентоні Джошуа вже прибули до Саудівської Аравії, де і відбудеться реванш. Обидва боксери провели відкрите тренування.

Усик продемонстрував свої вміння

Усик та Джошуа продемонстрували прихильникам боксу свою готовність до реваншу. Вони по черзі виходили на ринг, де виконували певні вправи.

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Британець Амір Хан запевнив, що український боксер серйозно поважчав після першого бою з Джошуа у Лондон. Усик прокоментував ці слова.

Про стратегію на бій я вам не скажу, а ось вага – ну, скажімо так, зараз я трохи важчий, ніж був минулого разу. При цьому не можу точно сказати, з якою вагою я вийду в ринг – побачимо це в п'ятницю на зважуванні. З мене нікудишній провісник. Усе побачите у суботу ввечері. Я просто зроблю мою роботу, зроблю те, що маю зробити,

– сказав Олександр.

Усик під час відкритого тренування станцював і показав трюки з монетами.

Відео трюків від Усика

Відео танців українця

Тренування Джошуа

Усик – Джошуа 2: головне

Бій-відповідь відбудеться 20 серпня, поєдинок прийматиме Саудівська Аравія.

Початок прямої трансляції реваншу Усик – Джошуа запланований на 22:00. Однак сам бій може розпочатися не раніше, аніж 23:00. Де дивитися поєдинок можете переглянути за посиланням.

Нещодавно ми поспілкувалися з Олександром Красюком, промоутером Усика. В ексклюзивному інтерв'ю він розповів про підготовку боксера до реваншу, хто вплинув на рішення Олександра прийняти бій-відповідь та як вплинула війна на бокс.

Нагадаємо, що на кону поєдинку Усик – Джошуа будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у важкій вазі. Ними володіє українець, який виборов їх в бою проти Джошуа у вересні 2021 року.