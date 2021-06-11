Усик та Джошуа отримали дві дати для бою: битимуться на стадіоні

Промоутер чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версіями IBF, WBA та WBO Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що переговори з українським боксером Олександром Усиком майже закінчені. Залишилося лише підписати документи.

За його словами, головною датою бою вважається 25 вересня. Однак є і запасна дата – за тиждень до цього – 18 вересня.

Щодо місця бою, то це точно буде Лондон. Розглядаються варіанти зі стадіонами "Тоттенхем" або ж "Вемблі".

Едді Хірн також зазначив, що разом з промоутером Усика Олександром Красюком вони про все вже домовилися, і попередили WBO про цей бій. Залишилося лише офіційно підписати документи.

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