Готовий на НСК Олімпійський: Усик розказав, з ким хотів би побитися в Києві

Український чемпіон світу вже шукає варіанти для нового поєдинку в разі невдачі у перемовинах із Тайсоном Ф'юрі. Можливим суперником Олександра є вже знайомий йому британець.

У серпні Олександр Усик зміг захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Українець вдруге побив Ентоні Джошуа.

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Тепер мета Олександра – стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба завоювати пояс WBC, який належить Тайсону Ф'юрі. Однак перемовини із "Циганським королем" зайшли в тупік.

Британець наполягає на поєдинку у грудні, тоді як Усик не планує виходити на ринг цього року. Тим часом, Олександр вже роздумує про наступного суперника в разі зриву бою із Ф'юрі.

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Найімовірнішим суперником є Деонтей Уайлдер. Втім, українець зізнався, що готовий і втретє зустітись із Джошуа. Правда, цього разу вже на Батьківщині.

Якщо Ф'юрі не погодиться, я думаю, ми з Ентоні могли б спробувати провести ще один бій. У нас уже був поєдинок у Лондоні, а також у Саудівській Аравії. Тож наступний може бути на НСК Олімпійський в Києві,

– заявив Усик.

Бій Ф'юрі – Джошуа зірвався

До слова, саме Джошуа міг стати наступним суперником Ф'юрі. Британці планували битися у грудні за чемпіонський пояс WBC.

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Втім Ентоні довго не підписував контракт на поєдинок. Через це Ф'юрі вирішив призупинити перемовини щод організації матчу. Його можливим суперником є Мануель Чарр.