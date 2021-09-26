Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа у ніч з 25 на 26 вересня провели бій за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі. Сенсаційну перемогу здобув Усик і став чемпіоном світу.

Битва гладіаторів

Боксери обійшлися без розвідки у першому раунді. Усик відразу увімкнув максимальну швидкість й суперники боролися за центр рингу. Старт бою виявився досить рівним.

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Другий раунд також виявився конкурентним: більше того – українець працював першим номером. Джошуа не надто вдало використовував джеб, який не заважав Усику рвати дистанцію.

Третій раунд точно можна 100% записати в актив Усика: українець декласував суперника і практично відправив у нокдаун лівим боковим.

Як Усик тільки зупинявся, то Джошуа гостро пробивав. У 4 раунді Ентоні намагався відвоювати центр рингу та прагнув битися на середній дистанції. Трихвилинка – за британцем.

5 раунд виявився неймовірним: обидва боксери зуміли донести декілька важких ударів одне одному. Усик дещо уповільнився, коли Джошуа виглядав свіжіше.

У 6 раунді боксери діяли менш активно, проте на останніх секундах Джошуа пробив правий хук. Українець встояв і його врятував гонг.

Усику вдалося перехопити ініціативу в наступному раунді. Олександр потужно пробив у щелепу, після чого почав насипати британцю. Цього разу гонг допоміг вже Ентоні.

Джошуа помітно націлювався на правий прямий, коли Усик працював спалахами. Український боксер, мов фехтувальник робив укол за уколом. 8 раунд виявився досить рівним.

Наступний раунд знову пройшов за тактичної боротьби. Джошуа пресингував Усика, який відповідав влучними ударами. Наприкінці раунду Олександр приголомшив Ентоні важким ударом, однак пролунав гонг.

У 10 раунді бій повністю розкрився: боксери почали насипати одне одному. В Усика утворилося розсічення під правим оком, а в Джошуа з'явився серйозний набряк.

Українець потужно розпочав 11 раунд, але Джошуа швидко відібрав ініціативу. Кінець раунд знову краще провів українець, працюючи по двох поверхах. Фух!

Усик агресивно розпочав фінальний раунд, проте швидко пропустив неприємний правий прямий. У відповідь Джошуа прилетіла болюча двійка. Олександр продовжив тиск й успішно провів декілька хороших атак. На останніх секундах Джошуа від нокдауну врятували канати! Бій сторіччя!

Долю поєдинку визначили судді, які віддали Усику перемогу. Українець виграв свій 19 поспіль бій на професійному ринзі. Українець тільки третій боксер, який став чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті.