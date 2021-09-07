Усик – Джошуа: атмосферне промо бою українця від Sky Sports

До очікуваного бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа залишається все менше часу. Транслятор поєдинку випустив промо пекельного двобою.

Вже незабаром

Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Британець проведе бій за підтримки рідних трибун у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.

Читайте також На стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа, сталася пожежа: 300 осіб було евакуйовано

Британський канал Sky Sports випустив промо бою. У відео Ентоні Джошуа боксує з тінню на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і переглядає попередні поєдинки українського боксера.

Промо бою Джошуа – Усик

Бій Усик – Джошуа: головне