Усик – Джошуа: атмосферне промо бою українця від Sky Sports
7 вересня 2021 , 12:28Читать новость на русском
Джерело:ютуб Sky Sports Boxing
До очікуваного бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа залишається все менше часу. Транслятор поєдинку випустив промо пекельного двобою.
Вже незабаром
Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Британець проведе бій за підтримки рідних трибун у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
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Британський канал Sky Sports випустив промо бою. У відео Ентоні Джошуа боксує з тінню на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і переглядає попередні поєдинки українського боксера.
Промо бою Джошуа – Усик
Бій Усик – Джошуа: головне
- Для британця Джошуа це буде другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- Усик та Джошуа зможуть вдруге вийти на ринг лише у тому разі, якщо британець зазнає поразки. Якщо ж фіаско зазнає Олександр, то реванш не буде передбачений. Так прописано в угоді поєдинку.
- Обидва боксери є олімпійськими чемпіонами 2012 року. Тому в обох бійців є однакові шанси на перемогу.