Усик прийшов на зустріч із Джошуа в образі козака і заспівав воєнний хіт: відео яскравого шоу
Український боксер показав свою козацьку душу і навіть зробив відповідну зачіску. А після дуелі поглядів з суперником ще і продемонстрував вокальні здібності
Вже в суботу Олександр Усик повернеться на ринг. Українець на деякий час призупинив підготовку до бою з Ентоні Джошуа через війну проти росії.
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Сьогодні ж боксери провели останню пресконференцію напередодні бою. На неї Олександр з'явився у образі козака з фірмовим "оселедцем" на голові, пише 24 канал.
Олександр Усик в образі козака
Ба більше, після дуелі поглядів Усик зненацька почав співати культову пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала символом війни проти росії. Зал підтримав українця оплесками, а дехто навіть підспівував.
Усик співає воєнний хіт 2022 року
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Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.
Головне про бій-реванш проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.