Усик прийшов на зустріч із Джошуа в образі козака і заспівав воєнний хіт: відео яскравого шоу

Український боксер показав свою козацьку душу і навіть зробив відповідну зачіску. А після дуелі поглядів з суперником ще і продемонстрував вокальні здібності

Вже в суботу Олександр Усик повернеться на ринг. Українець на деякий час призупинив підготовку до бою з Ентоні Джошуа через війну проти росії.

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Сьогодні ж боксери провели останню пресконференцію напередодні бою. На неї Олександр з'явився у образі козака з фірмовим "оселедцем" на голові, пише 24 канал.



Олександр Усик в образі козака

Ба більше, після дуелі поглядів Усик зненацька почав співати культову пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала символом війни проти росії. Зал підтримав українця оплесками, а дехто навіть підспівував.

Усик співає воєнний хіт 2022 року

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Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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