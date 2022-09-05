Ф'юрі: Це був один із найгірших боїв за титул важкої ваги

Тайсон Ф’юрі поділився думками про бій Усик – Джошуа 2. Він назвав цей поєдинок одним із найгірших, які він бачив.

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"Це був один із найгірших боїв за титул важкої ваги, які я коли-небудь бачив. Це було лайно. Давайте. Я знищу їх обох в одну ніч. Візьміть свою їб**у чекову книжку, бо циганський король залишиться тут назавжди.

Я все це бачив, але я не той, хто кидається на когось таким чином. Мені наплювати на те, що хтось каже, що це залежить від них, це не моя справа", – сказав Ф'юрі.

"Циганський король" запевнив, що його оцінка поєдинку ґрунтується суто на боксерських виступах, а не за вчинки поза рингом.

"Кожен повинен займатись тим, що він повинен робити в житті. Це не моя справа, що він буде робити після бою. Моя робота – це бокс, а не те, що хтось сказав. У минулому я наговорив купу дурниць, і я не хочу судити про це.

Моя робота – займатися боксом, тому я оцінюю цих хлопців за їхніми боксерськими виступами, а не за тим, що вони роблять поза боксом. Мені не цікаве це лайно", – додав Тайсон.

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