Усик переміг Джошуа в бою-реванші

Український боксер Олександр Усик зумів виграти і другий бій проти Ентоні Джошуа. Та захиститив свої чемпіонські пояси

Бій Усик – Джошуа 2 тривав усі 12 рандів як і перший бій між боксерами. Тож переможця визначали судді.

Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів. Перший віддав перемогу Джошуа 115:113. Другий суддя віддав перемогу Усику 115:113. Тож все залежало від третього судді. 116:112 – перемога Усика!

Український боксер захистив чемпіонські титули за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, якими володіє Усик, а також виграв вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.