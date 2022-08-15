Реванш Усик – Джошуа: коли розпочнеться чемпіонський бій

Українець Олександр Усик проведе захист чемпіонських поясів проти Ентоні Джошуа. Цей бій Усик – Джошуа 2 буде доступний до перегляду і в Україні.

Бій Усик – Джошуа стане головним на вечері боксу в місті Джидда в Саудівській Аравії 20 серпня. Організатори дали назву цьому протистоянню Rage on the Red Sea (Лють на Червоному морі).

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Це буде реванш між Усиком та Джошуа, адже 25 вересня 2021 року боксери вже провели бій. Тоді він тривав усі 12 раундів, а перемогу здобув українець. Він відібрав чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у важкій вазі в Джошуа. Тож цього разу ці звання знову будуть на кону.

Бій Усик – Джошуа стане останнім на вечорі боксу. До цього в андеркарті передбачено ще сім боїв. З них два поєдинки будуть для визначення претендента на чемпіонський поєдинок. А також перший жіночий боксерський бій на території Саудівської Аравії, який проведуть Рамла Алі та Крістал Гарсія Нова.

На Megogo, який буде одним з трансляторів бою в Україні, початок прямої трансляції реваншу Усик – Джошуа запланований на 22:00. Однак сам бій Усик – Джошуа може розпочатися не раніше, аніж 23:00 20 серпня.

Варто зазначити, що організатори пообіцяли трансляцію бою Усик – Джошуа і по регіональних каналах "Суспільного". Але поки програми цих каналів на суботу, 20 серпня, ще не складена.

Сайт 24 каналу теж проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Джошуа.