Усик закрив рота своєму головному хейтеру: що сказав скандаліст після бою
Джерело:твітер Івана Редкача
Тріумф Олександра над Ентоні Джошуа не залишив байдужим навіть резонансного Івана Редкача. Спортсмен публічно вибачився перед Усиком за весь хейт.
У суботу Олександр Усик здобув гучну перемогу. Українець зміг вдруге переграти Ентоні Джошуа та залишився володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
Дивіться також Усик – Джошуа: відео найкращих моментів бою-реваншу
Тріумф боксера викликав бурю вітань та позитивних слів в українському суспільстві. Вирішив привітати Олександра і один з головних його хейтерів Іван Редкач. Уродженець Сумщини у властивій йому манері одночасно потролив та вибачився перед чемпіоном.
Congratulations, Юсик! Був відмінний бій! Вибач, що тебе хейтив, більше не буду. Визнаю свою провину! Розумничка,
– написав у твітері Редкач.
До теми Джошуа жбурнув пояси Усика після поразки та видав емоційну промову: відео дивних дій британця
Після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC. Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру.
Чим відомий Іван Редкач:
- Спортсмен є уродженцем Сумської області, однак тривалий час він вже проживає у США.
- Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- У останньому поєдинку Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Нещодавно він облікував фото з російським боксером, наголосивши, що "спорт поза політикою".