Усик закрив рота своєму головному хейтеру: що сказав скандаліст після бою

21 серпня 2022 , 17:10
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Джерело:

твітер Івана Редкача

Тріумф Олександра над Ентоні Джошуа не залишив байдужим навіть резонансного Івана Редкача. Спортсмен публічно вибачився перед Усиком за весь хейт.

У суботу Олександр Усик здобув гучну перемогу. Українець зміг вдруге переграти Ентоні Джошуа та залишився володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тріумф боксера викликав бурю вітань та позитивних слів в українському суспільстві. Вирішив привітати Олександра і один з головних його хейтерів Іван Редкач. Уродженець Сумщини у властивій йому манері одночасно потролив та вибачився перед чемпіоном.

Congratulations, Юсик! Був відмінний бій! Вибач, що тебе хейтив, більше не буду. Визнаю свою провину! Розумничка,
– написав у твітері Редкач.

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Після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC. Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру.

Чим відомий Іван Редкач:

  • Спортсмен є уродженцем Сумської області, однак тривалий час він вже проживає у США.
  • Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
  • У останньому поєдинку Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
  • Нещодавно він облікував фото з російським боксером, наголосивши, що "спорт поза політикою".
Автор: Анатолій Дерека