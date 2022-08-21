Усик закрив рота своєму головному хейтеру: що сказав скандаліст після бою

Тріумф Олександра над Ентоні Джошуа не залишив байдужим навіть резонансного Івана Редкача. Спортсмен публічно вибачився перед Усиком за весь хейт.

У суботу Олександр Усик здобув гучну перемогу. Українець зміг вдруге переграти Ентоні Джошуа та залишився володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тріумф боксера викликав бурю вітань та позитивних слів в українському суспільстві. Вирішив привітати Олександра і один з головних його хейтерів Іван Редкач. Уродженець Сумщини у властивій йому манері одночасно потролив та вибачився перед чемпіоном.

Congratulations, Юсик! Був відмінний бій! Вибач, що тебе хейтив, більше не буду. Визнаю свою провину! Розумничка,

– написав у твітері Редкач.

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Після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC. Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру.

Чим відомий Іван Редкач: