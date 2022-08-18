Помста за програш: жертва Усика дав свій прогноз на бій із Джошуа
Джерело:Sport.ua
Тоні Беллью висловився про набір ваги Усика. Британець вважає, що AJ цілком може взяти реванш у українця
Вже післязавтра відбудеться головний бій року. У суботу Олександр Усик буде протистояти Ентоні Джошуа у бої-реванші за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
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Різні експерти та боксери дають свої прогнози на поєдинок. Вирішив поділитись своєю думкою і колишній опонент Усика Тоні Беллью. Він вважає, що AJ зуміє побити українця.
Усик ніяк не міг набрати 7 кг у порівнянні з його вагою у минулому поєдинку. Він не міг би виступати та робити те, у чому він майстер, якби важив на 7 кг більше. Це просто абсурд. Я думаю, що у Джошуа є усі атрибути для перемоги. Дійсно вважаю, що він це зробить. Я знаю, що ви скажете, що Беллью дружить із AJ. Усик відмінний боєць та хлопець. На жаль, я особисто знаю, наскільки він хороший,
– висловився Беллью.
Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.
Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.