Помста за програш: жертва Усика дав свій прогноз на бій із Джошуа

Тоні Беллью висловився про набір ваги Усика. Британець вважає, що AJ цілком може взяти реванш у українця

Вже післязавтра відбудеться головний бій року. У суботу Олександр Усик буде протистояти Ентоні Джошуа у бої-реванші за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Різні експерти та боксери дають свої прогнози на поєдинок. Вирішив поділитись своєю думкою і колишній опонент Усика Тоні Беллью. Він вважає, що AJ зуміє побити українця.

Усик ніяк не міг набрати 7 кг у порівнянні з його вагою у минулому поєдинку. Він не міг би виступати та робити те, у чому він майстер, якби важив на 7 кг більше. Це просто абсурд. Я думаю, що у Джошуа є усі атрибути для перемоги. Дійсно вважаю, що він це зробить. Я знаю, що ви скажете, що Беллью дружить із AJ. Усик відмінний боєць та хлопець. На жаль, я особисто знаю, наскільки він хороший,

– висловився Беллью.

Поєдинок Усик – Беллью пройшов 10 листопада 2018 року у Манчестері і завершився нокаутом британця у 8 раунді. Це був останній бій Олександра перед переходом у надважку вагу.

Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа: