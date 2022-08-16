Реванш Усик – Джошуа: організатори змінили трансляторів в Україні

Бій Усик – Джошуа 2 в Україні можна буде переглянути безкоштовно. Однак організатори дещо змінили трансляторів бою.

Усик викупив права на трансляцію бою проти Джошуа на території України, щоб показати його безкоштовно. Цей бій відбудеться 20 серпня. Це рішення боксер пояснив бажанням, щоб українці могли подивитися цей чемпіонський бій під час війни безкоштовно. А ті гроші, які вони могли витратити на покупку трансляції бою – віддати на потреби українським військовим.

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Відтак бій Усик – Джошуа 2 в Україні буде доступний безкоштовно. При цьому його покажуть як по телебаченню, так і в інтернеті.

Показ буде відкритим:

на платформі Megogo у розділі "Спорт" та на інтерактивному каналі "Megogo Гонг",

на регіональних каналах "Суспільного",

на телеканалі "2+2",

на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Джошуа. Також в нас на сайті буде доступні усі найкращі моменти цього бою.

Варто відзначити, що спочатку організатори планували провести трансляцію бою Усик – Джошуа на сторінці українського боксера в ютубі. Але згодом від цієї ідеї вирішили відмовитися.

Благодійний збір для ЗСУ

Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Олександр Усик має на меті зібрати один мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України.

Збір проводитиме благодійний фонд українського чемпіона Usyk Foundation, що протягом п’яти місяців війни допомагає українцям, які постраждали від російської агресії. За умови, що сума донатів перевищить один мільйон доларів, решта суми буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані внутрішньо переміщеним особам та людям, які потребують допомоги.