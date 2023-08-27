Мене обдурили, позбавивши перемоги, – ображений Дюбуа не погоджується зі звитягою Усика
Олександр Усик провів відмінний захист чемпіонських титулів у Вроцлаві. Даніель Дюбуа не став легкою здобиччю для українця, але й не зміг завдати Усику поразки.
У 5-му раунді Даніель Дюбуа зіграв не з правилами, вдаривши Олександра Усика нижче пояса. Українець опинився на настилі рингу, корчившись від болю. Чемпіон світу мав декілька хвилин, аби відновитись, після чого зустріч продовжилась, пише 24 Канал.
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Все у стилі його земляка Джошуа
Цей момент розізлив Усика, який двічі відправляв британця у нокдаун, другий із яких став фатальним для Дюбуа. Рефері зупинив бій, сигналізувавши дострокову перемогу українця нокаутом у 9-му раунді.
Усик захистив свої чемпіонські пояси. Олександр продовжує свій шлях до звання абсолюта. Тайсону Ф'юрі слід придумувати новий план, як знову втекти від поєдинку з українцем.
Після поєдинку Олександр пішов у кут рингу суперника, аби провести виховний спіч щодо моменту з ударом нижче пояса.
Однак у коментарі після бою Дюбуа заявив, що не вірить про удар нижче пояса. Даніель почав говорити про вкрадену перемогу. Таке ми вже чули після поразки Ентоні Джошуа від Усика.
Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги,
– заявив Дюбуа.
Цікаво, що у боксерській спільноті вже знайшлось чимало захисників Дюбуа, які теж у цьому епізоді не угледіли удар нижче пояса.
До слова, цю перемогу Олександр присвятив Україні та ЗСУ.Зверніть увагу! Відеоогляд бою Усик – Дюбуа можна переглянути за посиланням.