"Ф'юрі кумедний, але ми повинні битися": Усик все ще сподівається на бій за абсолют

Український боксер ще вірить, що зможе вийти в ринг проти "Циганського короля". Саме йому належить чемпіонський пояс WBC, якого не вистачає Олександрові.

Всього два дні лишилось до бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Українець захищатиме чемпіонський пояс WBA у зустрічі з британцем.

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Тим не менше, бій проти Дюбуа не був головною ціллю Усика після перемоги над Джошуа. Команда Олександра працювала над організацією зустрічі із Тайсоном Ф'юрі.

Саме "Циганському королю" належить пояс WBC. Якщо Усик його здобуде, то стане абсолютним чемпіоном. Втім бій зірвався через небажання Тайсона виходити у ринг. Тим не менше, Олександр мріє саме про поєдинок із Ф'юрі.

Ф'юрі кумедний, але я про нього взагалі не думаю. Мені лише треба зустрітись з ним на рингу. Тому він мені потрібен. Пояс WBC – це додаткова мотивація, але нам просто потрібно побитися. Вболівальники та люди говоритимуть про наш поєдинок 20, 30, 40 років. Тому ми повинні битися,

– заявив Усик.

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Відзначимо, що Тайсон Ф'юрі виграв 33 з 34-х своїх боїв, ще один був зведений до нічиєї. В останній раз британець виходив на ринг у грудні минулого року, без проблем здолавши співвітчизника Дерека Чісору.

Нагадаємо, що Олександр не програв жодного зі своїх 20-ти боїв на професійному рівні. У свою чергу Дюбуа має стільки ж зустрічей, але при одній поразці.