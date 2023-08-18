Добре знайомий українським боксерам: відомо, хто розсудить спекотний бій Усик – Дюбуа

Трохи більше як тиждень залишилось до проведення бою між Олександром Усиком та Деніелем Дюбуа. Промоутерська компанія K2 Promotions оприлюднила, хто буде головним рефері у рингу та суддями поза канатами.

Поєдинок, у якому наш Олександр Усик буде захищати свої чемпіонські пояси, розсудить пуерториканець Луїс Пабон. Цікаво, що це буде вже другий поспіль бій українського боксера, на якому працюватиме саме цей рефері.

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Фартовий рефері

20 серпня 2022 року Пабон відпрацював реванш між Усиком та Ентоні Джошуа, у якому українець переміг за роздільним рішенням суддів після усіх пройдених 12 раундів у Джидді (Саудівська Аравія).

Тепер дороги Пабона та Усика знову перетнуться. А може знову на фарт.

Луїс Пабон працював не лише на боях Усика. Раніше пуерториканець судив поєдинки інших українських боксерів – Володимира Кличка, Олега Єфимовича та Василя Ломаченка.

Цього разу судді з рингом будуть в іншому складі, якщо порівнювати реванш Усик – Джошуа.

Суддями бою Усик – Дюбуа будуть – Стенлі Хрістодолу із Південної Африки, поляк Павел Кардині та його земляк Лешек Янков‘як.

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczyński Arena". Напередодні поєдинку саме українця називають фаворитом протистояння. Як буде насправді? Дізнаємось лише безпосередньо під час бою.

Хоча український боксер приємно дивує своєю відмінною фізичною формою перед поєдинком проти британця. Усик готовий знову знищувати суперників на ринзі.