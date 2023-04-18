Дюбуа може не стати наступним суперником Усика: Хргович не проти побитись проти українця

Обов'язковий претендент на пояс IBF надважкої ваги Філіп Хргович прокоментував можливий бій проти Олександра Усика. Однак цей поєдинок не є пріоритетом для українського боксера.

Деніел Дюбуа є обов'язковим претендентом від WBA для Олександра Усика. Однак хорват не виключає, що вийде у ринг проти Олександра Усика, у якого не склалось із боєм за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Британець в останній момент уник зустрічі з українським чемпіоном.

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Хргович: Ходить багато розмов про те, що я наступний у черзі

Але не все так гладко. Дюбуа може не встигнути відновитись для поєдинку з Усиком. Деніел ще у грудні 2022-го пошкодив зв'язки коліна у поєдинку проти Кевіна Лерена. Тому у наступному бою Усик може побитись проти Хрговича.

Я не розчарований, бо є правила. WBA стоїть переді мною, зараз їхня черга. Отже, я не засмучений, але є велика ймовірність, що Дюбуа не відновився після своєї травми. Ходить багато розмов про те, що я наступний у черзі. Подивимося. Я думаю, що поки що нічого не підписано. Можливо, я буду наступним претендентом. Подивимося, що станеться із цим поєдинком. Але я не розчарований,

– сказав Хргович.

Раніше Усик розповідав, що поєдинок проти Дюбуа міг відбутись 29 квітня. Саме у той Олександр повинен був побитись проти "Циганського короля". Однак через травму бій може відкластись на інший термін.

Українець не виключає, що зустрінеться з Дюбуа наприкінці літа 2023-го. Все залежить від того, скільки часу буде відновлюватись британець. Усик готовий побитись проти Деніеля навіть у рідній для суперника країні.

Цікаво! Загалом на професійному рингу Дюбуа провів 20 поєдинків, у яких він здобув 19 перемог.

Наразі Усик встигає, як побути за кордоном, так і повернутись в Україну, аби допомогти українському народу та армії. Також Олександр