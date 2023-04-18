Дэниел Дюбуа является обязательным претендентом от WBA Александра Усика. Однако хорват не исключает, что выйдет в ринг против Александра Усика, у которого не сложилось с боем за абсолют против Тайсона Фьюри. Британец в последний момент ушел от встречи с украинским чемпионом.

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Хргович: Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди

Но не всё так гладко. Дюбуа может не успеть восстановиться для поединка с Усиком. Дэниел еще в декабре 2022-го повредил связки колена в поединке против Кевина Лерена. Поэтому в следующем бою Усик может сразиться против Хрговича.

Я не разочарован, потому что есть правила. WBA стоит передо мной, сейчас их очередь. Итак, я не расстроен, но есть большая вероятность того, что Дюбуа не восстановился после своей травмы. Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди. Посмотрим. Я думаю, что пока ничего не подписано. Может быть, я буду следующим претендентом. Посмотрим, что случится с этим поединком. Но я не разочарован,

– сказал Хргович.

Ранее Усик рассказывал, что поединок против Дюбуа мог состояться 29 апреля. Именно в этот Александр должен был побиться против "Цыганского короля". Однако из-за травмы бой может отложиться на другой срок.

Украинец не исключает, что встретится с Дюбуа в конце лета 2023 года. Всё зависит от того, сколько времени будет восстанавливаться британец. Усик готов подраться против Дэниеля даже в родной для соперника стране.

Любопытно! В общем на профессиональном ринге Дюбуа провел 20 поединков, в которых он одержал 19 побед.

Сейчас Усик успевает как побыть за границей, так и вернуться в Украину, чтобы помочь украинскому народу и армии. Также Александр